ОАЭ угрожают Катару экономическим эмбарго

Объединенные Арабские Эмираты не исключают экономической блокады Катара.

Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, сообщает Al Jazeera.

По его словам, в случае необходимости Абу-Даби готов ввести больше экономических ограничений и требует от Дохи "изменить свою политику финансирования вооруженных группировок".

Катарские власти неоднократно отрицали обвинения в финансировании любых формирований.

Гаргаш также сказал, что любые дальнейшие шаги могут принимать форму "своего рода эмбарго против Катара". Он отметил, что принятые на этой неделе меры не направлены на смену руководства в Дохе.

"Речь идет не о смене режима, речь идет об изменении политики, изменении подхода", - сказал Гаргаш.

Напомним, Мавритания, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика и Маврикий разорвали дипломатические связи с Катаром.

Правительство Иордании заявило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.

Европейская правда