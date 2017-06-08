Цены на нефть растут после обвала накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг после резкого падения до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 поднялась на 0,33 доллара (0,69%) - до 48,39 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,25 доллара (0,55%) - до 45,97 доллара за баррель.

В среду цена Brent рухнула на 2,06 доллара (4,11%) - до 48,06 доллара за баррель, WTI - на 2,47 доллара (5,13%) - до 45,72 доллара за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.