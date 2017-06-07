Вне банковской системы находятся 300 миллиардов гривен наличных

Вне банковской системы находятся наличные на сумму около 300 миллиардов гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Вне банковской системы сегодня находятся наличные на сумму около 300 млрд гривен … Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", - сказал он.

Смолий также сообщил, что для реализации программы внедрения безналичных расчетов парламент должен принять ряд законопроектов, в числе которых - законопроект №5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".

А также законопроект №4117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализации наличных расчетов" и №4658 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выдачи/приема наличных средств и упрощения администрирования при использовании регистраторов расчетных операций".