У Ахметова выяснили, куда девается уголь из ОРДЛО

Уголь с территорий ОРДЛО пытаются продавать Турции и Испании за полцены.

Об этом журналистам рассказал и.о. генерального директора компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, передает "Укрінформ".

"Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь - Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс тонн готовой продукции. В России возможности работать ограничены", - рассказал Сахарук.

По его словам, потенциально активным покупателем нелегального угля из ОРДЛО может стать именно Турция.

"Очень сильно дисконтируют цену. 30-40-50% скидки, чуть ли не бесплатно отдают. Мы с такими случаями работаем. Наша задача, чтобы ресурсом не торговали", - отметил представитель ДТЭК.

По его информации, делаются попытки поставлять по Турецкому направлению до 50 тыс тонн угля в месяц.

"Уже отправляются корабли по 15-20 тыс тонн, то есть лежит в порту уголь, который будет отгружаться. Используют порт Ростов, откуда отправляют маленькие корабли. Есть контракт с Испанией на 30 тыс тонн. В основном, это не антрацит, а сорта АС, АМ. Происхождения пишут российское, обеспечивают сертификат происхождения", - добавил Сахарук.

Напомним, в 2016 году Россия получила из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 940 тысяч тонн антрацита и еще около 95 тысяч тонн других сортов угля.