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Цены на нефть упали больше, чем на 2 доллара

Среда, 7 июня 2017, 19:07

Мировые цены на нефть ускорили падение в среду и снижаются более чем на 3% на данных минэнерго США о неожиданном росте запасов "черного золота" в стране.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ПРАЙМ.

По состоянию на 17.34 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,39% - до 48,42 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4% - до 46,26 доллара за баррель.

Напомним, 6 июня мировые цены на нефть снижались в связи с ситуацией с Катаром.

 
CME group

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нефть
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