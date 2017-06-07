Президент подписал закон об увеличении размера алиментов

Президент Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают "Українські Новини".

Согласно закону, размер алиментов должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Также устанавливается, что способ взыскания алиментов определяет тот из родителей, с которым проживает ребенок.

Документ прописывает, что алименты являются собственностью ребенка, а тот из родителей, на имя которого они выплачиваются, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

Кроме того, взыскатель алиментов имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на 1 ребенка - 1/4, на 2 детей - 1/3, на 3 и больше детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Прожиточный минимум в 2017 году в Украине для детей дo 6 лет составляет с 1 января 2017 пo 30 апреля - 1 355 гривен, с 1 мая пo 30 ноября - 1 426 гривен, с 1 декабря - 1 492 гривны.

Для детей от 6 дo 18 лeт: с 1 января 2017 пo 30 апреля - 1 689 гривен, с 1 мая пo 30 ноября - 1 777 гривен, с 1 декабря - 1 860 гривен.