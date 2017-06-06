Суд отменил арест ТРЦ "Караван" Ярославского

Суд отменил арест торгово-развлекательного центра "Караван" в Киеве, который принадлежит ЧАО "Лекс Холдинг", конечным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Ярославский.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські новини".

Арест был наложен 24 февраля постановлением Красногвардейского районного суда Днепропетровска на недвижимость Лекс Холдинга: торгово-развлекательный комплекс, площадью 46 780,5 кв. м в Киеве на ул. Луговая, 12А и торгово-офисное здание площадью 10,5 тыс. кв. м по ул. Луговая, 12.

Арест был наложен по ходатайству прокурора Днепропетровской местной прокуратуры из-за возникшей задолженности компании Лекс Холдинг по кредитному договору.

Лекс Холдинг отмечает, что необходимость ареста недвижимости отпала в связи с изменением правоотношений между компанией и банком по кредитному договору.

Так, 27 марта 2017 года ВТБ Банк и ВТБ Банк (Дойчланд) АГ (Германия) заключили договор о продаже и уступке прав требования по данному кредиту и договорам обеспечения.

Из материалов суда следует, что ВТБ Банк, ВТБ Банк (Дойчланд) АГ и Лекс Холдинг договорились продлить срок погашения кредита до 26 марта 2018 года.

25 мая старший следователь Национальной полиции в Киеве закрыл уголовное производство за отсутствием состава преступления.

29 мая Красногвардейский районный суд Днепропетровска решил отменить арест недвижимости.

Напомним, что в феврале 2017 года Голосеевский районный суд Киева и Красногвардейский районный суд Днепропетровска арестовали ТРЦ Караван из-за задолженности Лекс Холдинг по кредиту перед ВТБ Банком.

В мае Ярославский заявил, что погасил долг перед ВТБ Банком в размере 76 млн долларов.