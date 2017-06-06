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Кабмин открыл доступ к реестру обременения движимого имущества

Вторник, 6 июня 2017, 14:46

Кабинет министров принял решение ввести электронный сервис, предоставляющий для физических и юридических лиц возможность свободного доступа через сеть Интернет в Госреестр обременений движимого имущества.

Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на правительственное постановление от 24 мая 2017 г. № 386.

"Правительство приняло решение, которым введен электронный сервис, предоставляющий возможность для физических и юридических лиц свободного доступа через сеть Интернет в Государственный реестр обременений движимого имущества с целью получения сведений о государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения обременений движимого имущества", - прокомментировали постановление в секретариате Кабмина.

В частности, принято порядок обеспечения свободного доступа в указанный реестр.

Кроме того, определены субъектный состав лиц, уполномоченных на проведение соответствующих регистрационных действий.

Непосредственный доступ к данному Госреестра также получат должностные лица в связи с выполнением возложенных на них полномочий.

"Таким образом, правительством сделан очередной шаг в направлении внедрения европейских стандартов предоставления административных услуг в сфере регистрации", - отметили в Секретариате Кабинета министров.

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Кабмин
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