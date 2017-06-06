Омелян поддерживает ограничение транспортного сообщения с РФ
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между обеими странами.
Об этом министр сообщил журналистам в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею"- сказал он.
На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, Омелян отметил: "Это вопрос к правительству".
В то же время тем он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.
Напомним, УЗ опровергла слухи о прекращении сообщения с РФ.
С 25 октября 2015 года прекращено пассажирское авиасообщение между Украиной и РФ.
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