Омелян поддерживает ограничение транспортного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между обеими странами.

Об этом министр сообщил журналистам в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею"- сказал он.

На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, Омелян отметил: "Это вопрос к правительству".

В то же время тем он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

Напомним, УЗ опровергла слухи о прекращении сообщения с РФ.

С 25 октября 2015 года прекращено пассажирское авиасообщение между Украиной и РФ.