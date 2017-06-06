Компенсация от "Газпрома" позволит существенно уменьшить долги Украины за газ - Коболев

Компенсация по решению Стокгольмского арбитража позволит существенно снизить сумму долгов НАК "Нафтогаз Украины" перед российской компанией.

Об этом глава правления Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя решение суда, передает "УНІАН".

"Мы не рассчитались с "Газпромом" за газ, который мы принимали в прошлых периодах на сумму (если убрать проценты) - примерно 2,2 млрд долларов. Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые мы оплатили, начиная с 2014 года, когда цена была выше, чем та цена, которую сейчас принял суд. То есть эта цифра будет точно снижена. Она будет снижена существенно", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что точные суммы станут известны только после окончательного решения арбитража.

"Газ, который мы отобрали и за него не рассчитались, не является штрафом. Это наш долг. Наше решение позволит существенно сократить этот долг. Через три месяца мы сможем рассчитать точную цифру, утвердить ее в трибунале и вывести в публичную плоскость", - отметил Коболев.

Как известно, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов (без процентов - 36,7 долларов и 14 млрд) соответственно.

Больше о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".