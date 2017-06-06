Коболев: Украина получит право на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража

Украина получит право на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража, если "Газпром" откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя решение суда, передает "УНІАН".

"Это решение формально касается не Российской Федерации, а "Газпрома". Поэтому формальным субъектом, который должен выполнять или не выполнять решение суда, является "Газпром" ... Если "Газпром" отказывается выполнять это решение, то Украина получает право на выполнение этого решения в принудительном порядке в любых юрисдикциях", - сказал он.

Коболев также добавил, что российская компания владеет многими активами в Европе.

По словам Коболева, принято решение Стокгольмского арбитража не может быть отменено другими судами, а рассмотрение апелляции возможно только на предмет процедуры судебного процесса, а не его сути.

"Решение больше не будет пересматриваться ... Любая сторона может апеллировать относительно этого решения, но эта апелляция может быть только о процессе, а не по сути. Суть решения не просматривается", - отметил Коболев.

Как известно, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов (без процентов - 36,7 долларов и 14 млрд) соответственно.

Более о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".