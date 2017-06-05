Во Львовской области построят 4 мусороперерабатывающих завода
Во Львовской области построят четыре комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.
Об этом со ссылкой на Голос Украины передает Ecotown.
Отмечается, что в результаты конкурса, победителями стали сразу три компании: "Вейст Менеджмент Системс", "Глассворк технолоджи" и Инвестиционно-экологическая компания "ИЭК",
Предложения инвесторов позволяют построить на территории области три мусороперерабатывающих завода - наиболее приемлемой для региона стала технология, которая предусматривает термическую переработку отходов и производство из них топлива.
Еще один завод - четвертый - Львовский горсовет планирует построить возле ТЭЦ-2, которая находится на окраине областного центра.
Предполагается, что перерабатывающие комплексы позволят полностью решить проблему утилизации твердых бытовых отходов во Львовской области.
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