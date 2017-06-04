"Южмаш" возобновил производство ракет-носителей

"Южмаш" заключил контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии Зенит.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах Морской старт и Наземный старт для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

Сейчас в производстве находятся 2 модификаций ракеты Зенит-3SL и Зенит-3SLБ.

Сейчас портфель заказов Южмаша на ближайшие годы превышает (в пересчете) 350 млн долларов. Среди основных заказчиков - компании США, Италии, Индии, Кореи и др.

Напомним, в ноябре 2016 года Рада в целом приняла закон, которым списала задолженность "Южмашу".

Экономическая правда