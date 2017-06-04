УЗ начала продажу билетов на поезд до Хелма

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд № 751/752 Ковель - Хелм (Польша).

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" открыла продажу билетов в польский город Хелм в международных железнодорожных кассах. Стоимость проезда будет составлять около 200 гривен. Поезд № 751/752 Ковель - Хелм отправится в первый рейс уже через неделю", - сказано в сообщении.

Сообщается, что билеты в Перемышль с середины июня уже можно будет купить онлайн.

Напомним, польская железнодорожная компания PKP Intercity запускает новый поезд из Варшавы в Хелм, а также продлевает один из действующих маршрутов до Перемышля.

Экономическая правда