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УЗ начала продажу билетов на поезд до Хелма

Воскресенье, 4 июня 2017, 13:00

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд № 751/752 Ковель - Хелм (Польша).

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" открыла продажу билетов в польский город Хелм в международных железнодорожных кассах. Стоимость проезда будет составлять около 200 гривен. Поезд № 751/752 Ковель - Хелм отправится в первый рейс уже через неделю", - сказано в сообщении.

Сообщается, что билеты в Перемышль с середины июня уже можно будет купить онлайн.

Напомним, польская железнодорожная компания PKP Intercity запускает новый поезд из Варшавы в Хелм, а также продлевает один из действующих маршрутов до Перемышля.

Экономическая правда

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Укрзализныця Польша
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