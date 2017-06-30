Две американские компании хотят добывать нефть и газ в Украине

Американские компании Frontera Resources и Longfellow предлагают Украине осуществить на условиях соглашений о разделе продукции проекты по поиску и добыче углеводородов на участках недр в Одесской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам заседания межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции.

"Межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения компаний Frontera Resources и Longfellow (обе США) по осуществлению проектов поиска и добычи углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, в пределах участков недр, предложенных указанными компаниями, соответственно, в Одесской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комиссия поручила провести консультации по оптимизации размера предложенного компанией Frontera Resources участка недр.

Также комиссия приняла к рассмотрению по существу обращение ООО "Навигатор-комплект" (Украина) по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смилянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).

"Учитывая важность проведения работы с местными органами власти, Межведомственная комиссия рекомендовала компаниям Frontera Resources, Longfellow и "Навигатор-комплект" провести консультации с соответствующими областными советами по реализации вышеупомянутых проектов", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, комиссия приняла к сведению обращение Frontera Resources по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях соглашения о разделе продукции и рекомендовала компании проработать возможность предоставления совместного обращения в комиссию вместе с "Черноморнефтегазом", который обладает специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное.

Американская компания Frontera Resources занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, была основана в 1996 году. Компания предпочитает работать на рынке Восточной Европы вокруг Черного моря.

Компания Longfellow Energy - небольшая, семейно ориентированная частная компания, которая занималась, главным образом, разведкой и разработкой новых запасов в прибрежных бассейнах США.

Экономическая правда