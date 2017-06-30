"Метинвест" Ахметова нарастил выручку на 44%

В первом квартале 2017 года консолидированная выручка компании "Метинвест" увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,853 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные отчетности компании.

Как отмечается, рост главным образом обусловлено восстановлением мировых цен на металлопродукцию, железную руду и уголь, после достижения ими в 1 квартале 2016 года многолетнего минимума.

"В 1 квартале 2017 года выручка в Украине составила 462 млн долларов, увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря росту цен, а также увеличению объемов продаж готовой металлопродукции", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25%.

Кроме того, в 1 квартале консолидированный показатель EBITDA вырос на 284 млн долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 402 млн долларов – в основном на фоне увеличения доли, генерируемой Горнодобывающим сегментом, на 363 млн долларов.

К тому же, показатель EBITDA Металлургического сегмента вырос на 31 млн долларов.

"Корпоративные накладные расходы и элиминации увеличились на 110 млн долларов, главным образом, за счет более высоких элиминаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чистая прибыль "Метинвеста" в 2016 году составила 118 млн долларов.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Экономическая правда