МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине
Международный валютный фонд назначил Йосту Люнгмана своим постоянным представителем в Украине.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Фонда.
В пресс-службе уточнили, что Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.
"Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине", - говорится в сообщении.
В Фонде сообщили, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.
Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции.
"Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками", - отметили в пресс-службе.
Экономическая правда
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