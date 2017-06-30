Беларусский бизнесмен хочет купить украинскую "дочку" Сбербанка России

Беларусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку на согласование сделки по покупке украинской дочки "Сбербанка России".

Об этом сообщили изданию Sputnik источники, близкие к подготовке сделок.

"Прокопеня планирует приобрести беларусский Паритетбанк: предположительная сумма сделки — 50 миллионов долларов, в его планах также — покупка украинского Сбербанка. Уже поданы на согласование регуляторам обеих стран документы на согласование сделок", — сообщил источник.

В случае, если Нацбанк Беларуси одобрит покупку Прокопеней беларусского Паритетбанка, наличие банковских активов у бизнесмена станет дополнительным фактором для одобрения сделки со Сбербанком украинским регулятором.

В беларусских СМИ появился также публичный комментарий Прокопени, представленного в качестве главы и основателя инвестиционного фонда VP Capital.

"Мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Беларуси, а также приобретение Паритетбанком украинского Сбербанка. И уже подали документы соответствующим финансовым и антимонопольным регуляторам", — говорится в комментарии.

Прокопеня отмечает, что с точки зрения законодательства обеих стран, сделки будут полностью прозрачны и состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований и одобрения всеми соответствующими властями и регуляторами.

Ранее сообщалось, что неназванная компания Саида Гуцериева, претендующая на покупку Сбербанка вместе с латвийским банком, намеревалась получить 55% акций украинской "дочки" Сбербанка РФ.

"Саид Гуцериев планировал покупку Сбербанка, но что случилось с его заявкой, следует спросить у него. Я подал заявку, поскольку приобретение беларусского Паритетбанка и Сбербанка Украины — хорошая инвестиционная возможность, а также логичное и важное развитие моего бизнеса", — отметил Прокопеня.

В конце марта 2017 года крупнейший российский государственный банк — ПАО "Сбербанк России" — объявил о продаже своей украинской дочерней компании, покупателем выступит консорциум инвесторов.

Ожидалось, что сделка будет закрыта до конца первого полугодия 2017 года, в состав консорциума инвесторов войдут латвийский AS Norvik Banka и неназываемая беларусская частная компания.

Позднее латвийский банк уточнил, что вторым участником консорциума стала частная белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву — это сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, имеющего собственный бизнес в Беларуси и связанного общими проектами в IT с Виктором Прокопеней.