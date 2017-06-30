Минфин ищет нового главу для Приватбанка

Министерство финансов ищет кандидатуру на должность нового председателя ПриватБанка.

Об этом в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" заявил министр финансов Александр Данилюк, передает FinClub.

"Полностью ситуация контролируется, мы сейчас ищем достойную замену. Когда это произойдет Александр Витальевич (Шлапак – ЭП.) сможет продлить свою карьеру и новый человек сможет работать в банке", - заявил он.



Кроме того, Александр Данилюк отметил, что сейчас ПриватБанк остается стабильным и продолжает работать.

Напомним, глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак написал заявление об отставке.

В НБУ рассказали, чего ждут от нового главы Приватбанка.