Приватбанк кредитовал "пустые" компании - НБУ

Приватбанк выдавал кредиты на нерыночных условиях "пустым" компаниям с греческими номинальными собственниками.

Об этом в колонке на ЭП заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Портрет типичного заемщика банка был максимально простым - компания без производственных активов, практически без доходов и прибыли, без персонала. Классические "пусте" компании, которые массово использовались как цепочки в финансировании других получателей кредитных средств", - сказал Ваврищук.

Как отмечается, почти все кредиты были предоставлены на нерыночных условиях: низкая процентная ставка, погашение всей суммы кредита в конце действия кредитного договора. Ни один независимый бизнес не мог бы рассчитывать на такие щедрые условия кредитования.

После диагностического обследования Приватбанка новой командой НБУ в 2015 году и длительных переговоров тогдашний топ-менеджмент банка признал, что реальными заемщиками были другие компании, а "пустые" компании были лишь посредниками.

"Большинство из них принадлежала номинальным держателям с греческими именами", - говорится в колонке.

"Никаких документальных подтверждений о настоящих конечных заемщиках Приватбанка не было предоставлено", - добавляется там.

Как сообщается, когда Приватбанк в конце концов начал раскрывать имена конечных заемщиков, "настоящие владельцы" имели довольно слабое представление о "своих" бизнесах. Они не знали ни объемов доходов, ни имена менеджеров, иногда даже были не в курсе, чем именно занимаются якобы их компании.

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