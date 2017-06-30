Каждый украинец заплатит 3,5 тысячи гривен за национализацию Приватбанка
Пятница, 30 июня 2017, 10:13
Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию Приватбанка.
Об этом в колонке на ЭП заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
"Приватбанк был спасен средствами налогоплательщиков - средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3500 гривен", - сказал Ваврищук.
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