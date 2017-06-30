Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне оптимизма инвесторов, которые продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в стране.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 07.44 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% - до 47,90 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,6% - до 45,20 доллара за баррель.

На этой неделе данные по добыче нефти в США укрепили рынок после сильного падения цен на "черное золото" на прошлой неделе в связи с опасениями относительно глобального переизбытка сырья.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки.