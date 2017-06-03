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Facebook готовится запустить мессенджер для детей

Суббота, 3 июня 2017, 16:48

Facebook готовится запустить специальный мессенджер для подростков, который будет конкурировать с Snapchat.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Engadget.

"По данным анализа кода официального мобильного приложения соцсети можно сказать, что есть информация, указывающая на неанонсированное приложение Talk. Судя по всему, это новый мессенджер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это приложение позволяет полностью контролировать свои контакты и, очевидно, предназначено для детей.

В комментариях к коду говорится, что Talk позволит детям играть в игры и делиться фото с родными и друзьями. По данным издания, аудитория Talk будет ограничена пользователями 13 лет и немного старше.

При этом мессенджер не будет требовать аккаунта в Facebook, но позволит родителям контролировать своих детей.

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