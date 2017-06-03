Запас газа в хранилищах превысил 10 миллиардов кубов

По состоянию на 31 мая запас природного газа в подземных хранилищах Украины превысил 10 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

"Этот показатель почти на 900 млн кубоов превышает аналогичный за 2016 год. Важно отметить, что в этом году с начала сезона закачки в ПХГ Украины накоплено 2,2 млрд кубометров, в то время как на конец мая 2016 года было закачано только 0,7 млрд кубометров голубого топлива", - говорится в сообщении.

"Таким образом, Украина вовремя готовится к отопительному сезону 2017-2018 годов и обеспечению надежного транзита природного газа в страны ЕС", - сообщает пресс-служба.

Напомним, по состоянию на середину мая запасы газа в подземных хранилищах составляли 9,053 миллиарда кубометров.

Экономическая правда