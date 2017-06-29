Исполнительная служба взыскала с "Газпрома" в бюджет 80 миллионов гривен

Государственная исполнительная служба взыскала с АО "Газпром" 79,8 млн гривен в государственный бюджет в рамках штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве в четверг сообщил замглавы Министерства юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение относительно "Газпрома", которое было вынесено АМКУ на 171 млрд гривен и которое потом было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, поступило на исполнение в ГИС и сейчас исполняется", - заявил Шкляр.

"В данное время имеем такие результаты – 79,8 млн гривен уже взыскано с должника и перечислено в госбюджет. Осуществляем дальнейшие исполнительные действия в этом направлении", – сказал он.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд гривен за счет пени за его неоплату.