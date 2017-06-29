Новый эксклюзивный трейдер ОПЗ связан с окружением Ложкина

Компания "Агро газ трейдинг", которая называет себя крупнейшим поставщиком карбамида производства "Одесского припортового завода", связана с экс-главой Фонда государственного имущества Игорем Билоусом.

Об этом говорится в расследовании ЭП.

Как отмечается, в марте текущего года Одесский припортовый завод возобновил работу после вынужденной остановки. ОПЗ подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины - ЭП), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме - компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.

При этом обнародовать условия контракта в ЭРУ отказываются, ссылаясь на конфиденциальность.

Решение об остановке завода было принято на заседании Кабинета министров 28 декабря. Менее чем за две недели до этого было создано ООО "Агро газ трейдинг" с уставным капиталом в тысячу гривен.

Сейчас эта компания называет себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

Один из совладельцев ЭРУ Андрей Фаворов подтвердил ЭП, что переговоры с "Агро газ трейдингом" велись.

"Сейчас мертвый сезон, поэтому мы работаем только на склад. "Агро газ трейдинг" - один из наших потенциальных покупателей. Мы встречались с сотрудниками компании, я не знаю кто ее конечный бенефициар. Если нас устроят их условия - они могут выкупить все наши объемы", - сказал он.

Среди основателей "Агро газ трейдинга" два человека: Зеленый Дмитрий Александрович и Колот Владимир Васильевич.

Позже среди участников юридического лица появился также шотландский оффшор Cortex Corporate LP, по месту регистрации которого находится еще 31 компания. Он был создан 4 апреля текущего года. Конечными бенефициарными владельцами оффшора, который сейчас является владельцем "Агро газ рейдинга", указаны Эбигейл Сильван и Индира Уильямс из Гренады.

Сейчас трейдер предлагает достаточно большие объемы удобрений. На сайте компании говорится, что она готова ежемесячно поставлять 65 тысяч тонн карбамида, 15 тысяч тонн карбамидно-аммиачной смеси и 85 тысяч тонн аммиака.

Один из аграриев рассказал ЭП, что переговоры с ними от имени "Агро газ трейдинга" вел Андрей Гмырин. Его местом жительства в декларации указан город Белая Церковь. Там же находится представительство "Агро газ трейдинга". Центральный офис компании находится на 10 этаже в одном из самых дорогих киевских бизнес-центров - "Парусе".

Гмырин работал в Государственной фискальной службе во времена председательства Игоря Билоуса. После того, как Билоус возглавил Фонд госимущества, Гмырин занял должность его помощника.

Билоус считается членом команды экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, который сейчас занимает должность секретаря Национального инвестиционного совета.

Связь Гмырина с "Агро газ трейдингом" также прослеживается через его директора и соучредителя Владимира Колота.

Колот вместе с родственниками Андрея Гмирина из Белой Церкви Анатолием Петровичем и Зоей Николаевной значатся как соучредители благотворительного фонда "Будущее страны". Колот подтвердил ЭП факт знакомства с Гмириним, отметив, что он не имеет отношения к собственности и управлению компании.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" является Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Подробнее читайте в расследовании "Администрация резидента: кого кормит Одесский припортовый завод".

Экономическая правда