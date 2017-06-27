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НБУ предупредил банки о хакерской атаке

Вторник, 27 июня 2017, 13:50

Нацбанк предупредил участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков и некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В результате кибератак некоторые банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

Согласно сообщению, сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

"Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы. Нацбанк мониторит ситуацию и будет сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, компьютерные системы столичной энергокомпании "Киевэнерго" подверглись хакерской атаке.

Экономическая правда

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НБУ хакеры
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