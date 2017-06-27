Жители домов со счетчиками будут платить меньше - Зубко

Жители домов, где будут установлены счетчики, будут платить меньше, чем по установленным искусственно показателям и нормативам.

Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Правительственный портал.

"После установки счетчика потребитель будет получать счета только за реально потребленные ресурсы. Учет позволит контролировать энергопотребление, стимулировать к экономному использованию тепла и воды, энергоэффективности. И так будет влиять на уменьшение коммунальных платежей", - отметил Зубко.

Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" возлагает обязанность устанавливать домовые счетчики там, где они отсутствуют на оператора внешних инженерных сетей - то есть поставщика тепловой энергии или воды.

Тот обязан установить счетчики тепла в течение года, а воды - за два года. Если он этого не сделает, на него, а не на потребителя, государство будет накладывать штрафы. В то же время владельцы (совладельцы) здания имеют право самостоятельно оборудовать здание узлами коммерческого учета.

"Установка счетчика тепла и ИТР позволяет снизить платежи домовладения за отопление на 30%, а это - около 400 грн с каждой квартиры ежемесячно", - подчеркнул Геннадий Зубко.

На уменьшение счетов за отопление вдвое и больше влияет также комплексная термомодернизация. Вице-премьер утверждает, что срок окупаемости таких инвестиций составляет два-три года, а в дальнейшем потребитель будет ежемесячно и ежегодно ощутимую экономию.

Напомним, Верховная Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

Экономическая правда