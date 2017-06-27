"Нафтогаз" перечислил в бюджет 13,3 миллиарда гривен дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, Нафтогаз перечислил в бюджет авансовые взносы по налогу на прибыль, начисленные на сумму дивидендов в размере 2,4 млрд гривен.

По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, формирование прибыли компании по итогам 2016 года стало возможным благодаря последовательной работе по реформированию НАК и энергетического сектора Украины, которая проводилась в течение последних трех лет.

Напомним, по результатам 2016 НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд гривен, а размер уставного капитала "Нафтогаза" увеличился до 190,15 млрд гривен.

Экономическая правда