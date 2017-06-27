УЗ предложила новый механизм снижения дефицита зерновозов

Руководство ПАО "Укрзализныця" предложило зернотрейдерам новый механизм уменьшения дефицита подвижного состава для перевозки грузов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании Войцех Балчун.

"В частности, Укрзализныця предлагает грузоотправителям рассмотреть возможность увеличения количества грузовых вагонов путем их приобретения и последующего предоставления УЗ в финансовый лизинг", - написал он.

По его словам, данный алгоритм является интересным для Укрзализныци, поскольку позволит обеспечить постоянно растущий спрос на зерновозы на приемлемых условиях.

"А именно - не отвлекать значительные суммы средств и получить в пользование с последующим выкупом основные средства, что обеспечит стабильный доход от основного, подоходного, вида деятельности", - заявил Балчун.

"В свою очередь, зернотрейдеры получат возможность быть уверенными в наличии необходимого количества подвижного состава соответственно улучшить качество логистики и уменьшить свои операционные риски. В дальнейшем данный механизм, в случае его успешности, может быть распространен на другие виды грузовых перевозок", - подытожил председатель УЗ.

Экономическая правда