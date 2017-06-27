Приватбанк запустил сервис быстрой оплаты коммуналки через банкомат

Приватбанк запустил сервис быстрой оплаты коммунальных платежей через сеть своих банкоматов.

Об этом говорится в сообщении банка.

Как отмечается, теперь в любом банкомате можно оплачивать коммуналку несколькими кликами с помощью услуги "Мои платежи", как и в терминалах самообслуживания банка.

"Оплачивать коммуналку в банкоматах быстрее и выгоднее, поскольку тарифы на платежи по карточкам ниже, чем в случае оплаты наличными в отделениях банка", - говорит руководитель направления "Платежи и переводы" Приватбанка Алексей Путятин.

Для оплаты коммунальных услуг через банкомат нужно авторизоваться с помощью карты и войти в меню "Мои платежи". Затем в списке шаблонов платежей клиента нужно выбрать необходимый платеж, ввести сумму и подтвердить оплату.

"Чтобы создать новый шаблон, достаточно сделать хотя бы один платеж в Приват24, терминале самообслуживания или кассе отделения Приватбанка", - говорится в сообщении.

Экономическая правда