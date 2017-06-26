Пинчук и Ахметов без торга купили у железной дороги лома на четверть миллиарда

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в июне провел два больших аукциона на продажу стального лома на 229,04 млн гривен на электронной площадке "Tab".

Об этом пишут "Наши деньги".

ОАО "Интерпайп НТЗ" выиграло аукцион на 22,5 тысяч тонн стального лома на сумму 113,17 млн гривен.

Компания Виктора Пинчука приобрела по 5,029 тысяч гривен за тонну стальной лом №4, вид №4 - это колеса, бандажи, рамы, балки железнодорожного подвижного состава, непригодные для дальнейшего использования. "Интерпайп" является крупнейшим поставщиком колес для "Укрзализныци".

Единственным конкурентом на аукционе был ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", который не сделал ни одного шага по повышению цены. Поэтому "Интерпайп" выиграл аукцион подняв цену только на 1%.

ООО "Метинвест-Ресурс" выиграло аукцион на 24 тысячи тонн стального лома на сумму 115,87 млн гривен. Речь идет о ломе стальном №3 вид №3, который по 4,828 тысяч гривен приобрел крупнейший поставщик рельсов "Укрзализныци".

Единственным конкурентом на аукционе было ОАО "Интерпайп НТЗ", которое ни разу не подняло цену, поэтому торги завершились выше начальной цены всего на 1%.

Никаких других торгов по этим видам лома железная дорога пока больше не проводила, поэтому сравнить цену не с чем.