Фонд госимущества продаст Криворожскую ТЭЦ

Фонд государственного имущества включил в перечень объектов, подлежащих продаже в 2017 году ПАО "Киевпассервис" и ПАО "Криворожская ТЭЦ".

Соответствующий приказ размещен на сайте Фонда.

В частности, к продаже предлагаются по 100% акций обществ. Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытостью предложения цены.

Условия продажи ПАО "Криворожская ТЭЦ" подлежат утверждению правительством.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением продлил срок приватизации государственных пакетов акций шести областных энергопоставляющих компаний до 30 ноября 2017 года.

В частности, был продлен срок приватизации контрольных пакетов акций "Тернопольоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Кроме того, согласно документу, продлен срок продажи Херсонской, Одесской и Николаевской теплоэлектроцентралей, госпакетов энергогенерирующих компаний "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Экономическая правда