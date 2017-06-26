Две американские компании хотят строить флот в Украине - Омелян
Две компании из США высказали намерение взять участие в развитии речного судоходства в Украине.
Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.
"Компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине", - сообщил министр.
Напомним, по результатам этой же поездки Омелян заявлял, что уже в 2018 году возможен приход в Украину одной из наибольших американских авиакомпаний.
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