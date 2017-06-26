Две американские компании хотят строить флот в Украине - Омелян

Две компании из США высказали намерение взять участие в развитии речного судоходства в Украине.

Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине", - сообщил министр.

Напомним, по результатам этой же поездки Омелян заявлял, что уже в 2018 году возможен приход в Украину одной из наибольших американских авиакомпаний.