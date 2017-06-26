В ОРЛО не могут продать свои товары россиянам

Самопровозглашенные власти так называемой "ЛНР" признали, что не могут продать свои товары в России и приняли решение о "беспошлинном" ввозе нереализованной продукции обратно на оккупированную территорию.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра так называемого "государственного таможенного комитета" террористической организации "ЛНР".

Нововведения установлены "законом", который вступил в силу на оккупированной территории Луганской области 25 июня.

"В связи с переориентацией рынков сбыта на Россию, предприятия столкнулись с некоторыми проблемами. Бывает так, что товар выезжает из ЛНР, доходит до заказчика, а тот от него отказывается. И наш предприниматель вынужден везти свой товар обратно. В таких случаях, то есть в случаях реимпорта, ввозная таможенная пошлина теперь взиматься не будет", – разъяснил суть "закона" называющий себя председателем "ГТК "ЛНР" Андрей Карпак.

Из сообщения следует, что неспособность предпринимателей так называемой "ЛНР" реализовать свою продукцию в России названа "форс-мажорами".

Напомним, несмотря на введенное Украиной эмбарго на российскую продукцию, РФ увеличила поставки пива в 2016 году в три раза за счет оккупированных территорий Донбасса.