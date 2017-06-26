Укравтодор будет осуществлять все закупки через ProZorro

С 1 августа 2017 Укравтодор будет осуществлять все закупки исключительно через электронную систему ProZorro.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщается, в настоящее время запланировано проведение интенсивного обучения по подготовке специалистов в областях.

Отмечается, что к сотрудничеству в этом вопросе будут привлечены Министерство экономического развития и торговли Украины, ИССUkraine, Transparency, "Эйдос Центр политических студий и аналитики", международные и отечественные общественные организации.