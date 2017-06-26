Горячая вода появится у киевлян 27-го июня - КГГА

Киевская городская государственная администрация заявляет, что компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителям 5 районов Киева после включения ТЭЦ-6 с 27 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, передают "Українські Новини".

"С субботы начался технологический процесс подключения ТЭЦ. Надеемся, что с завтрашнего дня жители 5 районов будут с горячей водой", - сказал он.

Он отметил, что город будет контролировать процесс погашения долга перед компанией "Укртрансгаз", чтобы подобные ситуации не повторились.

Как известно, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Подол, Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева.

Компания "Киевэнерго" заявила, что несет от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут просидеть без горячей воды до октября.

Впоследствии Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города.

Городская власть надеялась, что ТЭЦ №6 восстановит полноценную работу до 25 июня, а жители Подола, Оболони, Троещины, Радужного и Лесного массивов получат горячую воду.

На днях на подъездах домов появились объявления от управляющих компаний с сообщением о начале восстановления горячего водоснабжения и с просьбой к жителям проверить, закрыты ли краны в их квартирах.

24 июня "Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6.