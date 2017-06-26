НБУ снизил официальный курс гривни
Понедельник, 26 июня 2017, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 26 июня на 1 копейку и установил его на уровне 26,03 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,08 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3635 гривни.
Напомним, 23 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,03-26,04 гривни за доллар.
Экономическая правда
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