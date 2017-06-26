НБУ снизил официальный курс гривни

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 26 июня на 1 копейку и установил его на уровне 26,03 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,08 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3635 гривни.

Напомним, 23 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,03-26,04 гривни за доллар.

Экономическая правда