"Укрзализныця" вводит услугу "билеты первой минуты"

Первые железнодорожные билеты в Чехию можно будет купить со скидкой до 1000 гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Как отметил Балчун, первые три билета в каждой продаже, открывающейся в сообщении Киев - Прага - Киев, будут продаваться со значительным дисконтом.

"По соглашению между ОАО "Укрзализныця" и АО "Чешские железные дороги" установлены специальные тарифные условия и условия реализации проездных документов на отдельно выделены 3-и места для проезда сообщением Киев - Прага - Киев", - написал глава УЗ.

Отмечается, что такая поездка со скидками может быть оформлена только от/до станций Киев и Львов до/от станций Чехии (Словакия - только транзитом). Купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как "туда и обратно", так и только в одном направлении "туда" или "обратно".

В сообщении отмечается, что специальные тарифные условия не комбинируются с другими предложениями, в том числе и детскими билетами. Билеты по дисконту нельзя вернуть, обменять и переоформить.

"Сравните преимущества дисконта: стоимость проезда состоянию на 22 июня по дисконтной программе в сочетании Киев - Прага - 1891,70 гривни (64,0 евро) Львов - Прага - 1513,95 гривни (51,0 евро). Билеты по обычному тарифу на эту же дату для международного сообщения Киев - Прага - 2868,05 гривни (98,6 евро) Львов - Прага - 2403,12 гривни (82,6 евро)", - говорится в сообщении.