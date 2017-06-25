Япония заключит соглашение о свободной торговле с ЕС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал ускорить процесс подготовки к подписанию договора о свободной торговле со странами Евросоюза.



Об этом глава японского правительства заявил в субботу в ходе визита в город Кобе, где он посетил центр регенеративной медицины, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.



"Эта инициатива, которая поможет распространить зону свободной и справедливой торговли по всему миру. Я намерен приложить все усилия, чтобы ускорить заключительную стадию согласования с целью подписания окончательного соглашения", - заявил премьер-министр.

На этой неделе министр иностранных дел Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём. Стороны обсудили подготовку к встрече руководства Японии и ЕС на саммите G20 в июле.

Как сообщается, Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении договора о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году.

Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).

В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС же заинтересован в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями.

Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.