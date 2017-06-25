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В Германии выпустили купюру номиналом ноль евро

Воскресенье, 25 июня 2017, 10:00

Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом ноль евро.

Об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на Neue Osnabrucker Zeitung.

По данным издания, выпущенная в качестве сувенира купюра не несет реальной ценности, и купить на нее ничего нельзя. При этом напечатана она на той же бумаге, что и обычные евро, также у купюры есть все степени защиты - голограммы, водяные знаки, медные полосы и индивидуальный серийный номер.

Всего было напечатано пять тысяч экземпляров купюр, на каждой из них изображен построенный в 1958 году трехмачтовый парусник ВМФ Германии "Горх Фок II".

Цена одной купюры - 2,50 евро. Власти уверены, что купюра будет пользоваться популярностью среди коллекционеров и туристов.

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Германия деньги
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