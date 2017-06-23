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Лицензионные пассажирские перевозчики будут ездить на желтых номерах

Пятница, 23 июня 2017, 18:17

С сентября 2017 официальных пассажирских перевозчиков планируют перевести на желтые номерные знаки.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время брифинга 23 июня, передает Укрінформ.

"У нас совместно с МВД разработан комплекс по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками в сегменте того, что маршрутные такси и такси - легковые автомобили мы будем переводить на совершенно другой вариант работы, который позволит Нацполиции и Укртранбезпеци идентифицировать или это официальный перевозчик, или это нелегал ", - сообщил Лавренюк.

"Мы разрабатываем документы, по которым на автомобили всех официальных легальных перевозчиков, имеющих соответствующие сертификаты и право перевозить пассажиров, будут поставлены желтые номерные знак", - добавил он.

По словам заместителя министра, желтый номерной знак будет свидетельствовать о том, что перевозчик несет ответственность за безопасность пассажира.

"Мы полностью выступаем за либерализацию пассажирских перевозок, в том числе за контроль. От перевозчика потребуется соответствующее качество предоставления услуг и безопасность пассажира. Это единственные требования, которые ставит Министерство инфраструктуры", - добавил министр.

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инфрастуктура
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