"Нибулон" планирует возродить судоходство на Десне

"Нибулон" в 2018 году планирует возродить перевозку грузов по реке Десна.

Об этом заявил глава компании Алексей Вадатурский на пресс-конференции, передает ЦТС.

"В следующем году мы займемся Десной. Мы сделаем ее судоходной. Если я так сказал, значит так будет", - отметил руководитель "Нибулона".

По словам Вадатурского, компания, если нужно будет, проведет своими силами дноуглубление. На вопрос "будет ли "Нибулон" строить терминалы вдоль Десны?", руководитель компании отказался отвечать.

Как сообщается, в апреле этого года "Нибулон" спустил на воду буксир два буксира, которые могут работать в мелководных акваториях, в том числе на Десне и Припяти. Также у компании есть филиал в селе Мутин (Сумская область), которое расположено на реке Сейм, которая в свою очередь впадает в Десну.

Сейчас "Нибулон" выполняет речные перевозки по Днепру и Южному Бугу. Вдоль этих рек компания построила несколько элеваторов.

Напомним, Нибулон осуществляет реконструкцию судостроительно-судоремонтного завода для производства собственных судов нового поколения на подводных крыльях и пассажирских лайнеров.