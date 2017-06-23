Из-за торговой блокады бюджет потерял более миллиарда гривен – ГФС

За пять месяцев блокады торговли Украины с зоной АТО бюджет потерял более 1 млрд гривен налогов.

Об этом в комментарии ЭП заявил глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов.

"У нас на учете в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО (на подконтрольной Украине территории)", - сказал Бамбизов.

По его словам, из-за захвата украинских компаний боевиками с начала года было потеряно 35 крупных предприятий. "Эти компании продолжают оставаться налогоплательщиками Украины, но налоговые платежи от них уменьшились", - сказал он.

"Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд гривен налоговых поступлений", - объяснил Бамбизов.

Он отметил, что самые большие потери по налогу на прибыль - общая сумма недополученных в бюджет средств более 600 млн гривен. На втором месте - потери от НДС (370,7 млн гривен).

Офис крупных налогоплательщиков зафиксировал также недопоступления и по другим налогам: военному сбору (-10,4 млн гривен), доли чистой прибыли (-82,6 млн гривен), НДФЛ (-30,9 млн гривен) и ЕСВ (-107,8 млн гривен).

"Самые большие потери приходятся на предприятия DTEK, в том числе "Схидэнерго", "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", шахта "Комсомолец Донбасса" и другие компании", - сказал Бамбизов.

"В списке компаний, от которых из-за блокады уменьшились платежи в бюджет также "Техремпоставка", "Донбасэнерго", "Енакиевский Коксохимпром", "Днепровский меткомбинат", "Мариупольский порт", "Арселормиттал Кривой Рог" и другие компании", - подытожил он.

Напомним, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

Экономическая правда