Налоговый комитет требует уволить Данилюка

Часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от фракции "Самопомощь" Андрей Журжий.

"Президент Петр Порошенко дал команду "фас" на увольнение Данилюка. Делаться это будет руками верного исполнителя Нины Южаниной, которая не делает малейших движений без согласования с Банковой и Игорем Кононенко", - написал Журжий.

По его словам, 19 июня часть депутатов, членов налогового комитета во главе с Южаниной направили письмо Гройсману с критикой министра финансов и с фактическим требованием его уволить.

"Из текста письма трудно понять, что конкретно вменяется министру. Но само письмо насквозь пронизано обвинениями в отсутствии сотрудничества министра с членами комитета и в его некомпетентности", - заявил депутат.

"Похожие обвинения в свое время звучали от Южаниной в адрес предыдущего министра Натальи Яресько и ее заместителей. Особенно цинично выглядят обвинения комитета в неудовлетворительной реформе Государственной фискальной службы, вменяемые Данилюку", - добавил Журжий.

Напомним, Александр Данилюк был назначен на должность министра финансов 14 апреля прошлого года.

Экономическая правда