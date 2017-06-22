Верховная Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.

За принятие в целом законопроекта проголосовали 259 депутатов.

Согласно ему, предусматривается введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства, зданий и частей зданий, сдающихся в аренду на срок более 1 года, для зданий с отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых расположены государственные органы.

Данная сертификация также обязательна для объектов строительства со средним и значительным классом последствий.

Класс энергетической эффективности зданий, принимаемых в эксплуатацию, должен быть не ниже действующих на дату начала выполнения строительных работ минимальных требований по энергетической эффективности.

Положения закона об обязательной сертификации не будут распространяться на объекты культурного наследия, здания промышленного и сельскохозяйственного назначения, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, складские помещения, культовые сооружения (например, церкви), временные сооружения.

Также действие закона не будет распространяться на отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м и индивидуальные дома.

Сертификация будет проводиться на договорных началах с целью определения фактических показателей энергоэффективности зданий и оценки их соответствия минимальным требованиям к энергоэффективности, которые будут устанавливаться Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Минимальные требования к энергоэффективности зданий будут пересматриваться раз в 5 лет.

Изготовление энергетического сертификата здания по объекту строительства возлагается на заказчика строительства до принятия такого объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

На основе проведения оценки можно будет разработать рекомендации касательно повышения энергоэффективности конкретного здания, учитывающие местные климатические условия.

Согласно тексту законопроекта, предусматривается, что срок действия сертификата энергетической эффективности будет составлять 10 лет.

Планируется создание базы данных сертификатов, находящейся в общем доступе на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Согласно переходным положениям документа, закон вводится в действие через 1 год со дня вступления в силу, кроме положений об обязательном наличии сертификата энергоэффективности, которые вводятся в действие с 1 июля 2019 года.

Экономическая правда