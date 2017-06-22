Рада увеличит доходы госбюджета на 26 миллиардов

Верховная Рада намерена увеличить доходы госбюджета-2017 на 26 миллиардов гривен.

За принятие в первом чтении законопроекта №6600 проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226.

Перед голосованием ряд народных депутатов предложили принять внесенный Кабмином накануне законопроект только в первом чтении.

Тогда как премьер-министр Владимир Гройсман призвал принять закон за основу и в целом, пообещав, что предложения депутатов о внесении изменений в госбюджет будут рассмотрены в сентябре.

В итоге предложение голосовать за законопроект в целом не нашло достаточной поддержки в зале.

Согласно законопроекту, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 757 млрд гривен.

При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 698,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 58,3 млрд гривен.

Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 827,136 млрд гривен.

Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 764,7 млрд гривен.

Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.

А вот предельный размер госдолга может увеличиться с 1 716,7 трлн гривен до 1 823,7 трлн гривен.

Экономическая правда