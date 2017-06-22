Приложения "Яндекса" заработали на смартфонах

Приложение Яндекс.Карты обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов.

Об этом сообщает УНИАН.

Яндекс.Пробками и картами можно пользоваться через мобильный интернет операторов "Киевстар", Lifecell, Vodafone, обновив приложение до последней версии.

Через браузер сервисы Яндекса по –прежнему не работают.

21 июня запрещенная в Украине российская соцсеть Одноклассники заявила, что придумала, как обойти блокировку в Украине. ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, и разослали уведомления пользователям соцсети.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Как сообщалось, СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.

Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.

Сообщается, что передавалась информация также о сотрудниках правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных сил и других подразделений, участвующих в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, государственных служащих.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.