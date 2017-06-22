Нацбанк лишит PwC правда аудировать украинские банки

Национальный банк Украины хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки и будет просить Аудиторскую палату запретить PwC заниматься аудитом в Украине.

Об это сообщает FinClub.

"26 июня комитет по вопросам аудита банков Национального банка планирует запретить аудиторской компании PwC проводить аудит банков", - говорится в статье.

Как сообщается, причиной такого решения Нацбанка является аудиторское заключение PwC по отчету ПриватБанка за 2015 год, который не показал проблем в банке, приведших к его банкротству.

Отмечается, что глава комитета по вопросам аудита банков НБУ, замглавы НБУ Катерина Рожкова направит в Аудиторскую палату прошение об исключении PwC из реестра аудиторских фирм и аудиторов и аннулировании сертификатов аудиторов ее банков.

Напомним, в компании пять аудиторов банков, а действие ее пятилетнего свидетельства истекает 17 сентября.

Ранее в Национальном банке заявляли, что международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.