Кабмин выделил 800 миллионов на строительство трассы Львов-Одесса-Николаев

Кабинет министров Украины утвердил выделение дополнительных 800 миллионов гривен на строительство трассы Львов-Одесса-Николаев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

Кистион отметил, что правительство утвердило изменения в бюджете-2017, которые предусматривают выделение дополнительных 800 млн грн на капитальный ремонт дорог.

По словам вице-премьера, ресурсы будут направлены на строительство транспортной артерии Украины ­- автодороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев.

"Это стратегически важный для страны проект, особенно в условиях роста товарооборота с Европой, и учитывая то, что эта дорога ведет к портам Украины", - подчеркнул Кистион.

Напомним, "Укравтодор" назвал 10 самых плохих автомагистралей Украины.

Экономическая правда