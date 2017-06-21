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Кабмин выделил 800 миллионов на строительство трассы Львов-Одесса-Николаев

Среда, 21 июня 2017, 20:40

Кабинет министров Украины утвердил выделение дополнительных 800 миллионов гривен на строительство трассы Львов-Одесса-Николаев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

Кистион отметил, что правительство утвердило изменения в бюджете-2017, которые предусматривают выделение дополнительных 800 млн грн на капитальный ремонт дорог.

По словам вице-премьера, ресурсы будут направлены на строительство транспортной артерии Украины ­- автодороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев.

"Это стратегически важный для страны проект, особенно в условиях роста товарооборота с Европой, и учитывая то, что эта дорога ведет к портам Украины", - подчеркнул Кистион.

Напомним, "Укравтодор" назвал 10 самых плохих автомагистралей Украины.

Экономическая правда

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